Астрофизики показали корональную дыру, которая может вызвать магнитные бури

Крупная корональная дыра на Солнце с вероятностью 85% может вызвать 15 мая магнитные бури на Земле. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Предварительно, по данным астрофизиков, магнитные бури на Земле могут достигнуть уровня G1-G2 (средний уровень). По прогнозу, это наиболее вероятное событие ближайших дней на Солнце; его общая вероятность оценивается учеными в 95%.

«Однако с вероятностью 15% магнитосфера может остаться в зоне возмущений или даже спокойного состояния,» — добавили в лаборатории.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.

