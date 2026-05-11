Ученые спрогнозировали сильные магнитные бури в конце недели

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии Наук (ИКИ РАН) спрогнозировали возникновение магнитных бурь уровня G1 15 и 16 мая. Об этом сообщается на сайте ИКИ РАН.

По информации ученых, 17 и 18 мая сила возмущений пойдет на убыль, однако полное восстановление магнитосферы прогнозируется лишь к 19 мая. Специалисты советуют метеочувствительным людям внимательно относиться к своему состоянию, больше отдыхать и по возможности избегать стрессов.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к магнитным бурям.