Стало известно о быстром приросте береговой линии на Каспии

Специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН зафиксировали быстрый прирост береговой линии Каспийского моря на фоне его обмеления. Об этом сообщили в пресс-службе института, передает РИА Новости.

Там заявили, что прирост береговой линии выявлен на уже существующих и вновь формирующихся островах. К примеру, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом выросла вдвое за счет снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с восточной, западной и южной сторон моря. Наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, который появился на месте банки Тбилиси. Он расширился в три раза по сравнению с 2025 годом.

В ходе экспедиции ученые института произвели замеры скорости и направления течения в Северном Каспии. Для этого использовались гидролокаторы бокового обзора и многолучевой эхолот. Кроме того, эти эксперты изучили донный ландшафт, рассказали в ИО РАН.

Там отметили, что выполненные во время экспедиции исследования подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня Каспийского моря.

Как заявил начальник экспедиции, младший научный сотрудник Каспийского филиала ИО РАН Иван Ермаков, слова которого приводит пресс-служба, уровень моря продолжает падать.

В апреле в Каспийском море прошла комплексная научно-географическая экспедиция «Новая дельта 2026». Она состоялась при участии Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Астраханского биосферного заповедника на судах Гидрографической службы Каспийской флотилии. Исследования были проведены в акваториях Волго-Каспийского морского судоходного канала и северной части Каспийского моря.

19 июня 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что правительству РФ поручено найти варианты, как бороться с обмелением Каспийского моря. По его словам, кабмин получил необходимые распоряжения и работает над поиском мер вместе с правительством Азербайджана.

