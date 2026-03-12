Эксперт раскритиковала идею повышать взносы на ОМС для курильщиков

Идея повышать взносы на ОМС для россиян, которые «сознательно вредят своему здоровью» (люди с ожирением и курильщики), вызовет сопротивление и снизит мотивацию людей к профилактике. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Модель социального страхования (ОМС) в России не предполагает софинансирование гражданами страховых взносов. Эти предложения можно рассматривать в рамках системы ДМС, но важно понимать, что такие меры скорее вызовут у людей сопротивление и могут снизить мотивацию к взаимодействию с системой профилактики», — считает она.

По словам Попович, поведение человека — очень сложная система. Люди не меняют образ жизни по «приказу» и тем более не делают это под давлением финансовых санкций.

«Практика показывает, что, когда государство начинает просто «наказывать рублем», это часто приводит к противоположному эффекту: люди начинают игнорировать рекомендации врачей, уходят из профилактических программ», — поделилась специалист.

Современная профилактическая медицина во всем мире движется в сторону более гибких и реалистичных подходов — так называемого риск-ориентированного регулирования. Речь идет не о наказании людей за вредные привычки, а о постепенном снижении влияния факторов риска и помощи человеку в изменении поведения.

«Например, в отношении курения важны стратегии модификации рисков и стимулирование перехода взрослых курильщиков на менее вредные альтернативы, если они не могут полностью отказаться от никотина», — добавила Попович.

Аналогичный подход применяется и в отношении питания. Во многих странах доказали эффективность меры, направленные на изменение потребительской среды: маркировка продуктов с высоким содержанием сахара, повышение акцизов на сладкие напитки, ограничение доступности наиболее вредных продуктов для детей. Такие инструменты мягко меняют поведение населения и дают гораздо более устойчивый результат.

«Поэтому задача государства — не просто вводить финансовые санкции, а выстраивать систему разумных стимулов: информирование, профилактические программы, экономические сигналы для производителей и понятную маркировку вредной продукции для потребителей. Именно сочетание этих мер позволяет постепенно снижать распространенность факторов риска и улучшать здоровье населения», — резюмировала она.

