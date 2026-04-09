В «Роскосмосе» рассказали о программе сканирования Луны

Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году. Об этом во время заседания Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия» на Российском космическом форуме в Национальном центре «Россия» рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА Новости.

«В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», — сказал он.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) запустят с космодрома Байконур.

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе производства ракетных двигателей.