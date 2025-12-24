На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия планирует создать электростанцию на Луне

«Роскосмос»: Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году
Николай Вдовин

Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. Об этом сообщили в «Роскосмосе», передает ТАСС.

«В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции», — заявили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

В январе генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года. Станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу.

Ранее в «Роскосмосе» назвали дату восстановления стартовой площадки на Байконуре.

