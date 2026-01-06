Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) запустят с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мантурова, ранее запуск планировался с космодрома Восточный. Первыми будут запущены Научно-энергетический, универсальный и шлюзовой модули. Также с космодрома Байконур будут запущены пилотируемые корабли «Союз РОС».

28 декабря глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли России могут гордиться тем, что в 2025 году продолжилась серия безаварийных космических пусков.

Баканов уточнил, что среди них есть аппараты России, а также студенческие, которые представляют учебные заведения Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Глава госкорпорации поздравил всех в наступающим Новым годом и пожелал успешного космического 2026 года.

Ранее Россия запустила в космос спутники дружественных государств.