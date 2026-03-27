В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща

Роспотребнадзор предупредил о невозможности ощутить укус клеща
Единственным признаком укуса клеща является обнаружение его самого на коже, поскольку процесс присасывания паразита безболезненный. Об этом РИА Новости сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Она предупредила, что не существует средств, гарантирующих стопроцентную защиту от нападения этих кровососов: даже если обработать животное специальными препаратами, живой клещ, переползший с него на человека, сохраняет активность и представляет опасность.

Все существующие на рынке средства — акарицидные и репеллентные — необходимо использовать строго по инструкции, они проходят обязательную государственную регистрацию, но полностью исключить риск укуса не могут, подчеркнула Бабура.

Сезон активности клещей традиционно начинается весной, когда сходит снег и температура воздуха устойчиво переходит через ноль. В этот период специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при выходе на природу использовать защитную одежду, регулярно проводить само- и взаимоосмотры, а также применять разрешенные репелленты. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и последующего лабораторного исследования на предмет зараженности возбудителями инфекций.

По прогнозам биологов, из-за снежной зимы и ранней весны в 2026 году клещей будет больше обычного, а в некоторых российских регионах начали распространяться клещи Hyalomma, которые втрое крупнее своих сородичей и защищены прочным хитиновым панцирем.

Ранее москвичей предупредили о появлении агрессивных клещей-сталкеров.

 
