Россиян предупредили о появлении клещей-гигантов

В российских регионах распространяются клещи рода Hyalomma (Хиаломма), которые отличаются крупным размером и прочным хитиновым панцирем. Об этом aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, они в три раза больше обычных, поэтому лучше заметны на одежде. Эксперт добавил, что они не переносят клещевой энцефалит, но являются переносчиками боррелиоза и конго-крымской геморрагической лихорадки.

«Но при этом они не переносят то, что не поддается лечению. Если смотреть по конго-крымской геморрагической лихорадке, то при этом заболевании возможны осложнения, например, почечный синдром, но по сравнению с клещевым энцефалитом оно менее летально», — уточнил Хряпин.

Энтомолог добавил, что клещи способны преследовать свои жертвы.

Врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи Пироговского университета Екатерина Чекмарева до этого рассказала «Газете.Ru», что в России клещи проснулись раньше обычного. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Чем дольше клещ сосет кровь, тем выше риск заражения, предупредила эксперт.

Ранее биолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита.

 
