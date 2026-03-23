Врач описал симптомы клещевого энцефалита

Врач Матюхин: симптомы клещевого энцефалита часто напоминают простуду
Клещевой энцефалит часто протекает двумя волнами, а инкубационный период составляет от 4 до 28 дней. Об этом в интервью РИАМО сообщил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Первая фаза — лихорадочная. Ее симптомы очень неспецифичны и напоминают простуду или грипп: внезапное повышение температуры до 38-40°C, сопровождающееся ознобом. Также выраженная головная боль, тошнота и рвота», — отметил специалист.

Эта фаза, по его словам, длится от двух до семи дней, после чего наступает период затишья. Вторая фаза, которая встречается у 20-30% людей, представляет собой тяжелую форму заболевания, когда вирус поражает нервную систему. Она сопровождается признаками менингита или энцефалита, рассказал Матюхин.

Врач посоветовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью после укуса клеща, чтобы избежать катастрофических последствий.

Заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев до этого говорил, что в средней полосе России клещей можно встретить уже в начале марта. Насекомые переходят в активную фазу, когда воздух прогревается выше +10... +15°C. Таким образом, основной пик их активности совпадает с началом весенних работ на дачных участках, поэтому владельцы дач и садов находятся в зоне риска.

Ранее россиян предупредили, что клещ может быть заразен без укуса.

 
