Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Невестка Трампа заявила, что у него подготовлена речь об инопланетянах

Невестка Трампа Лара: президент США готовится обнародовать информацию об НЛО
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заранее подготовил речь, чтобы проинформировать американцев о потенциальном существовании инопланетной жизни. Об этом сообщила его невестка Лара Трамп в новом выпуске подкаста New York Post's Pod Force One.

Подобное заявление Лара сделала в ответ на просьбу ведущей подкаста Миранды Дивайн прокомментировать высказывание бывшего американского лидера Барака Обамы о том, что он верит в существование инопланетян.

«Мой свекор сказал, что у него есть речь, которую он произнесет в подходящий момент... Я не знаю, когда наступит подходящий момент... Но он собирается выступить и рассказать о чем-то, что, возможно, связано с внеземной жизнью, если можно так выразиться», — сказала Лара.

Она добавила, что президент США не делится подробностями даже с членами семьи, якобы скрывая важную информацию

14 февраля Барак Обама в подкасте No Lie признался, что верит в существование инопланетян. Обама с юмором вспомнил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом США. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее, Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США.

Ранее Путина попросили подмигнуть, если инопланетяне существуют.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!