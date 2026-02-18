Невестка Трампа заявила, что у него подготовлена речь об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп заранее подготовил речь, чтобы проинформировать американцев о потенциальном существовании инопланетной жизни. Об этом сообщила его невестка Лара Трамп в новом выпуске подкаста New York Post's Pod Force One.

Подобное заявление Лара сделала в ответ на просьбу ведущей подкаста Миранды Дивайн прокомментировать высказывание бывшего американского лидера Барака Обамы о том, что он верит в существование инопланетян.

«Мой свекор сказал, что у него есть речь, которую он произнесет в подходящий момент... Я не знаю, когда наступит подходящий момент... Но он собирается выступить и рассказать о чем-то, что, возможно, связано с внеземной жизнью, если можно так выразиться», — сказала Лара.

Она добавила, что президент США не делится подробностями даже с членами семьи, якобы скрывая важную информацию

14 февраля Барак Обама в подкасте No Lie признался, что верит в существование инопланетян. Обама с юмором вспомнил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом США. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее, Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США.

