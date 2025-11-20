Врач рассказала, как помочь себе при ожоге от медузы

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач Черныш: при ожоге от медузы нужно приложить холод и пить больше воды
AmyWilliamsPhotography/Shutterstock/FOTODOM

При ожоге от медузы важно оказать себе первую помощь, приложив к коже лед и приняв антигистаминный препарат. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.

Специалист объяснила, что обычно после контакта с медузой на коже возникает жжение, за которым следует резкая боль. На пораженном месте также появляются характерные красно-бордовые пятна, волдыри или отек. При этом тяжесть реакции зависит от вида медузы, площади контакта с ней и индивидуальной чувствительности человека. Врач предупредила, что в особо опасных ситуациях может начаться интоксикация и резкое ухудшение самочувствия.

В первую очередь после контакта с медузой необходимо аккуратно промыть место ожога морской водой. Черныш отметила, что в этих целях ни в коем случае нельзя использовать пресную воду, поскольку она активирует яд. Также важно не растирать кожу. Затем нужно осторожно удалить остатки щупалец с кожи.

После этого к пораженному месту необходимо приложить лед, завернутый в чистую ткань. По словам специалиста, с помощью этого удастся уменьшить боль и отек. Затем нужно принять антигистаминный препарат, добавила она. В ближайшие дни после контакта с медузой важно пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей.

Врач предупредила, что в случае подозрения на аллергическую реакцию или ожог от опасного вида медузы нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиян предупредили о вреде частого использования антисептиков и антибактериального мыла.

