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SpaceX потеряла прототип корабля Starship

SpaceX потеряла прототип корабля Starship во время седьмого испытательного полета
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Eric Gay/AP

Компания SpaceX потеряла прототип корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета. Об этом сообщила ведущая трансляции запуска в соцсети X.

«Мы можем подтвердить, что потеряли корабль», — сказала она.

Отмечается, что связь со второй ступенью Starship была потеряна примерно через 8,5 минуты полета. При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку.

В настоящее время SpaceX занимается разработкой прототипа корабля Starship, который, как ожидается, будет использоваться также для пилотируемых полетов на Марс. По словам основателя компании Илона Маска, Starship может отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через несколько лет.

В начале января «Газета.Ru» подготовила подборку самых значимых космических запусков 2025 года.

Главным событием пилотируемой космонавтики в 2025 году должно стать возвращение людей на окололунную орбиту в ходе миссии Artemis II. Поздней весной или летом четыре американских астронавта отправятся в десятидневный полет на корабле Orion, запущенном на сверхтяжелой ракете SLS.

Ранее SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя.

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