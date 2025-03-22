Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего

НАСА не пошлет на Луну первую женщину и первого темнокожего из-за указа Трампа
close
NASA/Firefly Aerospace/AP

Американское космическое агентство НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего человека. Об этом сообщила газета The Guardian.

Это обещание было центральным пунктом программы космического агентства «Артемида», в рамках которой планировалась высадка людей на поверхность Луны в 2027 году — впервые после миссии «Аполлон» в декабре 1972 года.

Газета обратила внимание, что агентство на странице Artemis на своем сайте удалило фразу: «НАСА высадит на Луну первую женщину, первого цветного человека и первого международного астронавта, используя инновационные технологии для исследования большей части лунной поверхности, чем когда-либо прежде».

Представитель НАСА Аллард Бейтель заявил Guardian, что этот фрагмент убрали из-за указа президента США об искоренении практики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в федеральных агентствах.

В начале марта стало известно, что министерство обороны США удалило со своего сайта фотографию самолета Enola Gay, который в 1945 году сбросил атомную бомбу на Японию. Предполагается, что это связано с наличием в названии слова «гей».

Ранее в США сообщили о продвижении тещей вице-президента Вэнса политики инклюзивности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами