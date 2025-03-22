НАСА не пошлет на Луну первую женщину и первого темнокожего из-за указа Трампа

Американское космическое агентство НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего человека. Об этом сообщила газета The Guardian.

Это обещание было центральным пунктом программы космического агентства «Артемида», в рамках которой планировалась высадка людей на поверхность Луны в 2027 году — впервые после миссии «Аполлон» в декабре 1972 года.

Газета обратила внимание, что агентство на странице Artemis на своем сайте удалило фразу: «НАСА высадит на Луну первую женщину, первого цветного человека и первого международного астронавта, используя инновационные технологии для исследования большей части лунной поверхности, чем когда-либо прежде».

Представитель НАСА Аллард Бейтель заявил Guardian, что этот фрагмент убрали из-за указа президента США об искоренении практики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в федеральных агентствах.

В начале марта стало известно, что министерство обороны США удалило со своего сайта фотографию самолета Enola Gay, который в 1945 году сбросил атомную бомбу на Японию. Предполагается, что это связано с наличием в названии слова «гей».

Ранее в США сообщили о продвижении тещей вице-президента Вэнса политики инклюзивности.