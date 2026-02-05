Путин поздравил российских ученых с предстоящим профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил все научное сообщество с наступающим Днем российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Поздравляю с праздником все научное сообщество нашей страны», — сказал глава государства.

До этого Путин вручил премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.

Лауреатами стали двое сотрудников высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочарова Александр Аникин и Павел Мосеев. Они разработали и создали новые источники энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов. Также в числе лауреатов премии оказался сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский. Его наградили за новаторскую технологию получения лития.

За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем награждены три работника МГУ имени Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Премию получил и сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев, который исследовал механизмы воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

Премия президента России в области науки и инноваций присуждается молодым ученым с 2008 года. Ее размер составляет пять миллионов рублей.

Ранее Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации.