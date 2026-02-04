Путин наградит молодых ученых президентскими премиями в 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин 5 февраля вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Об этом говорится на сайте Кремля.

Лауреатами премии стали двое сотрудников высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочарова Александр Аникин и Павел Мосеев. Они разработали и создали новые источники энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов. Также в числе лауреатов премии оказался сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский. Его наградят за новаторскую технологию получения лития.

За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем будут награждены три работника МГУ имени Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Премию получит и сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев, который исследовал механизмы воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

Премия президента России в области науки и инноваций присуждается молодым ученым с 2008 года. Ее размер составляет пять миллионов рублей.

В декабре прошлого года Путин заявил, что Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых и обеспечивать их жильем. По словам главы государства, выработана целая система, которая работает.

Как отметил президент, российские специалисты, уехавшие работать за границу, активно возвращаются на родину. И в этом России помогают западные коллеги, отметил он.

Ранее стало известно, что российские вузы будут готовить специалистов для освоения Арктики.