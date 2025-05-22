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Врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям

Врач Серебрякова: смена рациона питания поможет подготовиться к магнитным бурям
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Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Узнав о приближающейся магнитной буре, важно обеспечить достаточное количество качественного сна (не менее 7 часов), поскольку его недостаток усиливает чувствительность организма. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова.

Как предупреждала врач Ольга Уланкина в интервью газете «Известия», магнитные бури могут провоцировать обострение хронических заболеваний, особенно у метеочувствительных людей. По ее словам, изменения геомагнитного поля способны воздействовать на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Чтобы подготовиться к магнитным бурям, важен не только здоровый сон, но и сбалансированное питание, продолжила Серебрякова.

«Рекомендуется увеличить потребление овощей, рыбы и каш, а также сократить потребление жирной и сладкой пищи. Это поможет снизить пищевую нагрузку на организм. Употребление препаратов с природными антиоксидантами, таких как зеленый чай, также полезно», — отметила специалист.

Кроме того, она порекомендовала употреблять не менее 1,5-2 л воды в день, чтобы снизить вязкость крови, а также избегать тяжелых физических нагрузок.

Накануне в Госдуме предложили уведомлять о магнитных бурях через «Госуслуги».

Авторы инициативы направили соответствующее обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Депутаты считают, что подписка на уведомления может быть добровольной, а технически рассылку можно реализовать через SMS, push-уведомления или электронные письма.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка.

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