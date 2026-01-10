Стало известно, когда экипаж Crew-11 вернется с МКС

Экипаж миссии Crew-11 покинет МКС не ранее 14 января. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«NASA и SpaceX рассчитывают, что отстыковка миссии Crew-11 от МКС состоится не ранее 14 января», — говорится в заявлении.

При плановой отстыковке астронавты из США Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов приводнятся у берегов Калифорнии 15 января.

До этого сообщалось, что глава НАСА Джаред Айзекман во время пресс-конференции подтвердил, что у одного из астронавтов на Международной космической станции (МКС) возникли проблемы со здоровьем.

До этого ведомство перенесло запланированный на 8 января выход астронавтов в открытый космос после появления проблем со здоровьем у одного из них.

В связи с этим в НАСА отметили, что безопасность миссий — высочайший приоритет. Там рассматривали все варианты развития событий, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11.

Ранее российского космонавта на Crew Dragon заменили.