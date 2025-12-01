На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦПК сообщили о замене российского космонавта Crew Dragon

ЦПК: вместо космонавта Артемьева на корабле Crew Dragon полетит Федяев
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

На американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) полетит космонавт Андрей Федяев вместо ранее назначенного Олега Артемьева. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Причина смены космонавта в рамках миссии Crew-12 не уточняется.

По информации агентства ТАСС, миссия Crew-12 должна состояться в первой половине 2026 года.

Федяев уже принимал участие в миссии Crew-6 и совершал полет на корабле Crew Dragon. Артемьев ранее летал до МКС исключительно на российских кораблях серии «Союз ТМА» и «Союз МС».

В августе американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа стартовал к МКС. В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Ранее российская ракета отправилась к МКС с международным экипажем.

