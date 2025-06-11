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Запуск Crew Dragon с экипажем перенесли

NASA: запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива
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SpaceX

В США отменили запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем из-за утечки топлива. Об этом сообщает NASA.

«NASA, Axiom Space и SpaceX отказываются от возможности запуска в среду, 11 июня, миссии Axiom 4 на Международную космическую станцию, чтобы дать командам SpaceX дополнительное время для устранения утечки жидкого кислорода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата запуска четвертой частной миссии астронавтов будет объявлена ​​после завершения ремонтных работ.

В миссии Axiom 4 участвуют четыре астронавта — из США, Венгрии, Польши и Индии.

До этого сообщалось, что представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Пентагона начали поиск альтернатив компании SpaceX после обострения конфликта между ее основателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в NASA ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon.

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