Стыковку Cygnus XL с МКС перенесли из-за неполадок с двигателем корабля

НАСА сообщило о переносе стыковки Cygnus XL с МКС
«Роскосмос»

Стыковку нового космического грузового корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman с Международной космической станцией (МКС), которая была запланирована на 17 сентября, перенесли на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем. Об этом рассказало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Cygnus XL не прибудет на станцию в среду, 17 сентября, как планировалось изначально; новая дата и время прибытия находятся на рассмотрении», — сказано в сообщении.

В НАСА уточнили, что во вторник утром основной двигатель отключился раньше запланированного в ходе двух включений для перехода космического корабля на более высокую орбиту для стыковки со станцией.

При этом все остальные системы Cygnus XL работают в штатном режиме.

Ракета-носитель Falcon 9 с новым грузовым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, 14 сентября в 18:11 по местному времени (01:11 мск понедельника, 15 сентября). Ожидалось, что аппарат в автономном режиме состыкуется с МКС. Его отправили к орбитальной станции для пополнения запасов.

Cygnus XL отличается от своего предшественника Cygnus увеличенной грузоподъемностью — с 3,8 тонны до 5 тонн. Корабль должен доставить на МКС материалы для производства кристаллов для полупроводников, систему, позволяющую с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде, оборудование для модификации криогенных топливных баков и другой груз.

Ранее специалисты заделали трещины на российском сегменте МКС.

