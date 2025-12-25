Ученых удивил скрытый фактор, влияющий на выбор партнера

Люди с диагностированными психическими расстройствами чаще вступают в брак с партнерами, у которых есть такой же или близкий диагноз. К такому выводу пришли ученые, проанализировав национальные медицинские базы данных более чем шести миллионов пар из Тайваня, Дании и Швеции. Исследование показало, что сходство в психическом здоровье может играть заметную роль в формировании романтических отношений — наряду с общими ценностями, взглядами и образом жизни. Об этом сообщает портал The Conversation.

Авторы изучили девять распространенных диагнозов, включая депрессию, тревожные расстройства, зависимость от психоактивных веществ, биполярное расстройство, анорексию, СДВГ, аутизм, обсессивно-компульсивное расстройство и шизофрению. Во всех трех странах вероятность брака между людьми с одинаковыми или схожими диагнозами была выше, чем между людьми без психиатрических диагнозов.

Исследователи подчеркивают, что результаты носят наблюдательный характер. В частности, в базах данных не зафиксировано, был ли поставлен диагноз до начала отношений или уже после, а также нельзя исключить влияние диагностических практик — например, если партнеры наблюдаются у одного врача.

Тем не менее психологи предлагают несколько объяснений выявленного эффекта. Одно из них — ассортативное спаривание: люди склонны выбирать партнеров, похожих на себя не только по социальным признакам, но и по особенностям мышления и поведения. Кроме того, люди с похожими психическими трудностями чаще оказываются в одних и тех же социальных средах — например, в схожих кругах общения или местах досуга.

Свою роль может играть и теория привязанности: определенные стили эмоциональной привязанности, формирующиеся в детстве, чаще встречаются при конкретных психических расстройствах и могут влиять на выбор партнера. Наконец, важен фактор социальной идентичности — отношения с человеком, который переживает схожие трудности, усиливают чувство понимания, принятия и принадлежности к группе.

Авторы отмечают, что наличие общего диагноза не говорит ни о качестве, ни о стабильности отношений. Однако результаты подчеркивают важность общих переживаний для формирования близости и эмпатии в паре. Партнер, который понимает опыт психического расстройства «изнутри», может стать важным источником поддержки — особенно там, где ее сложно получить извне.

Ранее ученые раскрыли простой секрет привлекательности для противоположного пола.