На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На орбиту успешно выведены 28 спутников Starlink

SpaceX: ракета Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников Starlink
true
true
true
close
Steve Nesius/Reuters

С помощью ракеты-носителя Falcon 9 выведены на орбиту 28 спутников Starlink. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает компания SpaceX.

Старт ракеты состоялся с расположенной в штате Калифорния авиабазы Ванденберг в 09:58 по Тихоокеанскому времени (20:58 мск). Все 28 спутников, которые станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink, успешно выведены на околоземную орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 10,5 тыс. спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты, в то время как свыше 9,1 тыс. спутников остаются на орбите в рабочем состоянии. В настоящее время SpaceX имеет разрешение на запуск 12 тыс. спутников и планирует развернуть более 30 тыс. аппаратов для обеспечения всего мира быстрым интернетом. Общие инвестиции в этот проект оцениваются примерно в $10 млрд.

Space Exploration Technologies Corp., более известная как SpaceX, — американская аэрокосмическая компания, расположенная в центре разработки Starbase в Техасе. Она основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском. Компания достигла значительных успехов в создании ракетных двигателей, многоразовых носителей и в разработке технологий спутниковых аппаратов.

Ранее депутат ГД Боярский сообщил, что Россия готовит суверенный ответ американскому Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами