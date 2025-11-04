На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
SpaceX запустила в космос новый, полностью турецкий спутник

Турецкая компания Fergani Space успешно отправила в космос второй спутник
Murad Sezer/Reuters

Турецкая космическая компания Fergani Space сообщила на сайте об отправке в космос своего второго, полностью отечественного спутника.

В пресс-релизе отмечается, что FGN-100-D2 — крупнейший частный спутник страны. Он отправился в космос накануне с мыса Канаверал во Флориде в рамках миссии SpaceX Bandwagon-4. Спустя примерно 74 минуты спутник отделился от ракеты-носителя, успешно вышел на орбиту и передал первые данные.

Как уточнили в компании, FGN-100-D2 весит 104 кг, движется со скоростью 7,6 км/с и совершает в сутки около 15 оборотов вокруг Земли. Он будет работать на высоте примерно 510 км. Ожидается, что миссия спутника продлится от пяти до семи лет.

«С этой миссией путь Турции к независимости в области космических технологий вышел на новый этап», — говорится в заявлении и добавляется, что в течение пяти лет компания хочет запустить более 100 спутников.

14 января 2025 года компания SpaceX запустила первый спутник компании Fergani Space, в которую входит турецкий производитель беспилотников Baykar. FGN-100-d1 был отправлен в космос ракетой Falcon 9 в рамках миссии Transporter-12.

Ранее Япония запустила к МКС корабль с открытым багажником.

