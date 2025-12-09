На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роскосмос» показал кадры эвакуации приземлившегося экипажа «Союз МС-27»

Роскосмос: из приземлившегося в Казахстане Союза МС-27 эвакуировали космонавтов
Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, а также астронавта НАСА Джонни Кима из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27», на котором они вернулись с МКС. Прямую трансляцию посадки вела госкорпорация »Роскосмос».

В ходе спуска от аппарата отсоединились бытовой и приборно-агрегатный отсеки — они сгорели в плотных слоях атмосферы вместе с удаляемыми грузами. Там же началось аэробаллистическое торможение космического корабля. После этого аппарат окружила плазменное облако температурой порядка 2 тыс. градусов, из-за чего после посадки теплозащитный слой корабля покрылся черным цветом. Далее «Союз МС-27» выпустил парашюты, после чего на высоте менее метра до земли сработали двигатели мягкой посадки.

Российские космонавты за время длительной 73-й экспедиции провели 42 научных эксперимента: они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС, их вернули на Землю.

Помимо этого, космонавты Рыжиков и Зубрицкий два раза выходили в открытый космос — 16 и 28 октября. В ходе первого они установили на модуле «Наука» аппаратуру для проведения эксперимента МЛЭ (молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию в открытом космосе полупроводников.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о сотрудничестве корпорации и НАСА.

