Баканов рассказал о сотрудничестве «Роскосмоса» и НАСА

Баканов назвал «Роскосмос» и НАСА надежными партнерами
Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

«Роскосмос» за последнее время ни разу не подвел своих американских партнеров, в частности, в вопросах доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА Новости.

«Обе стороны являются надежными партнерами. Мы ни разу за последнее время не подвели коллег из Соединенных Штатов Америки и всегда в тесной связке работали, ровно так же, как мы отработали сегодня, когда в смешанном составе Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс были доставлены на борт Международной космической станции», — подчеркнул он.

По словам Баканова, несмотря ни на какие разногласия, между «Роскосмосом» и НАСА налажена очень плодотворная работа.

19 ноября временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко сообщил, что на борту МКС не существует запретных тем для бесед между космонавтами и астронавтами, включая политические вопросы.

По словам рекордсмена по суммарному пребыванию в космосе, ключевое отличие космического общения от земного заключается в том, что участники экспедиций не доводят дискуссии до крайностей, а стараются услышать и понять друг друга.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о статусе лунной станции России и Китая.

