Российские космонавты вернулись с МКС на Землю

Роскосмос: космонавты Рыжиков, Зубрицкий и астронавт Ким вернулись на Землю
Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким вернулись на Землю после 73-й длительной экспедиции на МКС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Уточняется, что в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане в районе города Жезказган.

«Утром корабль отстыковался от модуля «Причал», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы корпорации, сведение «Союза МС-27» с орбиты и его приземление прошли в штатном режиме.

До этого врио начальника Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко сообщил, что на борту МКС не существует запретных тем для бесед между космонавтами и астронавтами, включая политические вопросы. По словам рекордсмена по суммарному пребыванию в космосе, ключевое отличие космического общения от земного заключается в том, что участники экспедиций не доводят дискуссии до крайностей, а стараются услышать и понять друг друга.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о сотрудничестве корпорации и НАСА.

