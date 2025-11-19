На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Космонавт заявил, что на МКС свободно обсуждают любые темы, включая политические

Герой России Олег Кононенко: на МКС нет запретных тем для общения
Алексей Никольский/РИА Новости

На борту Международной космической станции не существует запретных тем для общения между космонавтами и астронавтами, включая политические вопросы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко в подкасте «Мастерской новых медиа».

По словам рекордсмена по суммарному пребыванию в космосе, ключевое отличие космического общения от земного заключается в том, что участники экспедиций не доводят дискуссии до крайностей, а стараются услышать и понять друг друга.

«Когда я летаю, когда я командирую, у нас запретных тем нет. Единственное, в чем отличие, мне кажется, от земного общения, мы не доводим это до крайностей. Мы не спускаемся до доказывания своей точки зрения, мы объясняемся, разговариваем», — отметил Кононенко.

Олег Кононенко является самым опытным из действующих российских космонавтов. В ходе своей пятой миссии с сентября 2023 по сентябрь 2024 года он стал первым космонавтом, превысившим планку в 1000 суток суммарного пребывания в космосе. После возвращения на Землю он уже возобновил тренировки для подготовки к новому полету.

4 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил Олегу Кононенко знак «Почетный гражданин Самарской области».

Ранее Кононенко рассказал, что на МКС не хватает кофе и стейков.

