Астрофизик рассказал, что Землю может преследовать построенный в СССР зонд

Астрофизик Ави Леб предположил, что квазиспутник 2025 PN7 может представлять собой обломки произведенного в СССР зонда. Статья Леба опубликована на портале Medium.

Как обнаружил Леб в ходе совместного иссследования с одним из коллег, в пользу этого допущения говорит траектория спутника, которая близка к траектории одной из ступеней ракеты-носителя, выводившей в космос аппарат «Зонд-1».

По словам Леба, чтобы подтвердить эту гипотезу надо провести спектрологический анализ спутника. 2025 PN7 открыли более 30 лет и изначально приняли за инопланетный разведывательный корабль, что было опровергнуто.

До этого в ИКИ РАН назвали две версии происхождения вспышки в небе над Подмосковьем. Специалисты допустили, что ее причиной мог стать китайский космический аппарат DRO-B, который в 2024 году был неудачно выведен на окололунную орбиту и оказался на неопределенной траектории. Второй версией является падение астероида.

