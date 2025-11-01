На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астрофизик рассказал, что Землю может преследовать построенный в СССР зонд

Астрофизик Леб: квазиспутник 2025 PN7 был построен в СССР
true
true
true
close
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Астрофизик Ави Леб предположил, что квазиспутник 2025 PN7 может представлять собой обломки произведенного в СССР зонда. Статья Леба опубликована на портале Medium.

Как обнаружил Леб в ходе совместного иссследования с одним из коллег, в пользу этого допущения говорит траектория спутника, которая близка к траектории одной из ступеней ракеты-носителя, выводившей в космос аппарат «Зонд-1».

По словам Леба, чтобы подтвердить эту гипотезу надо провести спектрологический анализ спутника. 2025 PN7 открыли более 30 лет и изначально приняли за инопланетный разведывательный корабль, что было опровергнуто.

До этого в ИКИ РАН назвали две версии происхождения вспышки в небе над Подмосковьем. Специалисты допустили, что ее причиной мог стать китайский космический аппарат DRO-B, который в 2024 году был неудачно выведен на окололунную орбиту и оказался на неопределенной траектории. Второй версией является падение астероида.

Ранее в Чехии заявили, что в течение года подарят Украине космический спутник.

