Ученые подтвердили естественное происхождение кометы 3I/ATLAS

Излучаемые кометой 3I/Atlas радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение и ставят точку в дискуссиях о характере ее появления. Об этом ТАСС заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Радиотелескопы обнаружили излучение в дециметровом диапазоне на частотах 1665-1667 мегагерц, что характерно именно для областей звездообразования и комет, отметил Эйсмонт.

«И это лучшее доказательство того, что комета 3I/Atlas имеет естественное происхождение», — добавил он.

До этого астрономы сообщили, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует «вращательное» движение, что вновь разожгло споры о его истинной природе. По мнению ученых, это подтверждает, что межзвездный объект может иметь «направленные двигатели». Сейчас астрономы-любители пытаются определить, является ли эффект вращения реальным или он вызван длинной выдержкой кадров, атмосферными искажениями или дрейфом системы слежения.

При этом NASA на пресс-конференции опровергло предположения, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем, подтвердив, что речь идет о комете.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученый Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику.