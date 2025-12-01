Российский космонавт раскрыл, где лучше всего строить поселения на Луне

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Космонавт Юрчихин: на Луне поселения лучше строить в тоннелях внутри кратеров
davidhoffmann photography/Shutterstock/FOTODOM

На Луне будущие поселения лучше строить внутри ее кратеров и тоннелей, а не на самой поверхности планеты. Об этом заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

По его словам, есть идея, которая состоит в том, чтобы собирать жилые модули и покрывать их лунным грунтом (реголитом) для защиты.

«Я когда смотрю такие проекты, всегда спрашиваю, а с лопатами кто будет стоять? Лунатиков там нет. Ведь нужна защита от радиации, от микрометеоритов», — сказал космонавт.

Он отметил, что вся Луна «испещрена», так как «у нее нет атмосферы, там ничего не сгорает, все попадает на поверхность».

Также Юрчихин заявил, что будущее на Луне возможно благодаря строительству туннелей на склонах кратеров, куда будут загоняться жилые модули. Это позволит породе, которая находится сверху, служить естественной защитой для людей, добавил он.

В конце сентября исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее рассказал, что космическое агентство собирается в течение следующего десятилетия создать на Луне не просто станцию, а целую деревню с людьми. По его словам, там будут созданы все условия для постоянной жизни людей.

Ранее была раскрыта тайна рождения Луны.

