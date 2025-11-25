На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайский космический корабль без экипажа запущен на орбиту

КНР осуществила пуск космического корабля «Шэньчжоу-22» без экипажа
true
true
true
close
Li Gang/XinHua/Global Look Press

Китай успешно осуществил запуск к орбитальной станции «Тяньгун» космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-22» без экипажа на борту. Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

Пуск был осуществлен 25 ноября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:11 по местному времени (7:11 по Москве).

В начале ноября стало известно, что трое китайских астронавтов после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле. За время пребывания на станции «Тяньгун», они провели несколько научных экспериментов и совершили выходы в открытый космос.

Изначально операция по возвращению астронавтов должна была пройти 5 ноября, но ее отложили из-за того, что корабль столкнулся с космическим мусором.

14 ноября капсула космического корабля «Шэньчжоу-21» с задержавшимся на орбите экипажем корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлилась на полигоне Дунфэн на севере Китая.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами