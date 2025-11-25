Китайский космический корабль без экипажа запущен на орбиту

Китай успешно осуществил запуск к орбитальной станции «Тяньгун» космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-22» без экипажа на борту. Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

Пуск был осуществлен 25 ноября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:11 по местному времени (7:11 по Москве).

В начале ноября стало известно, что трое китайских астронавтов после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле. За время пребывания на станции «Тяньгун», они провели несколько научных экспериментов и совершили выходы в открытый космос.

Изначально операция по возвращению астронавтов должна была пройти 5 ноября, но ее отложили из-за того, что корабль столкнулся с космическим мусором.

14 ноября капсула космического корабля «Шэньчжоу-21» с задержавшимся на орбите экипажем корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлилась на полигоне Дунфэн на севере Китая.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.