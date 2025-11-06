Китайские астронавты застряли в космосе

DM: китайские астронавты не могут вернуться на Землю из-за повреждений корабля

Три китайских астронавта после после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле «Шэньчжоу-20». Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что корабль столкнулся с космическим мусором, удар оставил глубокую вмятину на обшивке аппарата. Команда опасается, что повреждения сделают полет на Землю небезопасным.

В настоящее время тайконавты находятся на станции «Тяньгун», они там с апреля. Экипаж проводит научные эксперименты, совершает выходы в открытый космос и живет в условиях невесомости. Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября.

Однако экипажу китайской миссии «Шэньчжоу-20» пока придется остаться на борту корабля и оценить масштаб повреждений, чтобы выявить возможные критические неисправности, прежде чем пытаться использовать корабль еще раз.

Дата возвращения астронавтов домой пока не объявлена. Изначально операция должна была пройти 5 ноября, но ее отложили.

