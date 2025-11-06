На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайские астронавты застряли в космосе

DM: китайские астронавты не могут вернуться на Землю из-за повреждений корабля
true
true
true
close
Lian Zhen/XinHua/Global Look Press

Три китайских астронавта после после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле «Шэньчжоу-20». Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что корабль столкнулся с космическим мусором, удар оставил глубокую вмятину на обшивке аппарата. Команда опасается, что повреждения сделают полет на Землю небезопасным.

В настоящее время тайконавты находятся на станции «Тяньгун», они там с апреля. Экипаж проводит научные эксперименты, совершает выходы в открытый космос и живет в условиях невесомости. Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября.

Однако экипажу китайской миссии «Шэньчжоу-20» пока придется остаться на борту корабля и оценить масштаб повреждений, чтобы выявить возможные критические неисправности, прежде чем пытаться использовать корабль еще раз.

Дата возвращения астронавтов домой пока не объявлена. Изначально операция должна была пройти 5 ноября, но ее отложили.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами