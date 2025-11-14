Застрявший в космосе экипаж китайского «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

Капсула китайского космического корабля «Шэньчжоу-21» с задержавшимся на орбите экипажем корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлилась на полигоне Дунфэн на севере Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В эфире сообщалось, что на Землю успешно вернулись астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Журналисты отметили, что персонал «Шэньчжоу-21» был специально отправлен на помощь «Шэньчжоу-20».

В начале ноября стало известно, что трое китайских астронавтов после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле. По данным управления программы пилотируемых полетов КНР, экипаж пребывал в хорошем состоянии. Они работали и жили в обычном режиме.

За время пребывания на станции «Тяньгун», они провели несколько научных экспериментов и совершили выходы в открытый космос. Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября.

Изначально операция по возвращению астронавтов должна была пройти 5 ноября, но ее отложили.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.