На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Застрявший в космосе экипаж китайского «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

CCTV: экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю
true
true
true
close
Li Minggang/Global Look Press

Капсула китайского космического корабля «Шэньчжоу-21» с задержавшимся на орбите экипажем корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлилась на полигоне Дунфэн на севере Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В эфире сообщалось, что на Землю успешно вернулись астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Журналисты отметили, что персонал «Шэньчжоу-21» был специально отправлен на помощь «Шэньчжоу-20».

В начале ноября стало известно, что трое китайских астронавтов после полугодичного пребывания в космосе не могут вернуться на Землю из-за проблем с капсулой на их корабле. По данным управления программы пилотируемых полетов КНР, экипаж пребывал в хорошем состоянии. Они работали и жили в обычном режиме.

За время пребывания на станции «Тяньгун», они провели несколько научных экспериментов и совершили выходы в открытый космос. Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября.

Изначально операция по возвращению астронавтов должна была пройти 5 ноября, но ее отложили.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами