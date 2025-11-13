На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американская компания в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу

Blue Origin: запуск ракеты New Glenn к Марсу отменен
close
Blue Origin/SpaceX

Американская компания Blue Origin, принадлежащая бизнесмену Джеффу Безосу, в последний момент отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ракета должна была нести два космических аппарата в рамках программы американского космического агентства NASA Escapade.

Отмечается, что ракета должна была стартовать 13 ноября в 22.57 мск с мыса Канаверал в штате Флорида. Погодные условия позволяли проводить запуск до 00:25 мск пятницы, 14 ноября.

«Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование», — говорится в сообщении Blue Origin, при этом причины остановки запуска не называются.

12 ноября Blue Origin откладывала запуск ракеты New Glenn из-за высокой активности Солнца. Решение о переносе старта ракеты было принято из-за потенциального воздействия солнечной радиации на космические аппараты Escapade, которые должны быть выведены на орбиту в рамках миссии.

10 ноября Blue Origin также отменила старт ракеты New Glenn с космодрома на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий, в частности из-за облачности.

Ранее ракета Blue Origin увезла в космос Кэти Перри и невесту основателя Amazon.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами