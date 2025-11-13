Американская компания в последний момент остановила запуск ракеты к Марсу

Американская компания Blue Origin, принадлежащая бизнесмену Джеффу Безосу, в последний момент отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ракета должна была нести два космических аппарата в рамках программы американского космического агентства NASA Escapade.

Отмечается, что ракета должна была стартовать 13 ноября в 22.57 мск с мыса Канаверал в штате Флорида. Погодные условия позволяли проводить запуск до 00:25 мск пятницы, 14 ноября.

«Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование», — говорится в сообщении Blue Origin, при этом причины остановки запуска не называются.

12 ноября Blue Origin откладывала запуск ракеты New Glenn из-за высокой активности Солнца. Решение о переносе старта ракеты было принято из-за потенциального воздействия солнечной радиации на космические аппараты Escapade, которые должны быть выведены на орбиту в рамках миссии.

10 ноября Blue Origin также отменила старт ракеты New Glenn с космодрома на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий, в частности из-за облачности.

Ранее ракета Blue Origin увезла в космос Кэти Перри и невесту основателя Amazon.