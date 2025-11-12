На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старт миссии NASA по изучению магнитосферы Марса отложили из-за солнечной активности

Shutterstock

Компания Blue Origin отменила запуск ракеты-носителя New Glenn с двумя зондами Escapade, предназначенными для исследования магнитной оболочки Марса, из-за высокой солнечной активности. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X.

Решение о переносе старта ракеты принято из-за потенциального воздействия солнечной радиации на космические аппараты Escapade, которые должны быть выведены на орбиту в рамках миссии.

«NASA откладывает запуск до улучшения условий космической погоды», — отмечается в сообщении.

10 ноября Blue Origin отменила старт ракеты New Glenn с космодрома на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий, в частности из-за облачности.

Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле 12 ноября. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Ожидалось, что выбросы плазмы вызовут бури уровней G3-G4, однако показатель уже достиг значения G4.66. Как магнитные бури влияют на людей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ракета Blue Origin увезла в космос Кэти Перри и невесту основателя Amazon.

