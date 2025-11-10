На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старт миссии NASA по изучению магнитосферы Марса отложили из-за непогоды

Blue Origin отменила запуск ракеты с марсианскими зондами ESCAPADE из-за погоды
close
NASA/Global Look Press

Компания Blue Origin отменила запуск ракеты-носителя New Glenn с двумя американскими зондами ESCAPADE, предназначенными для исследования магнитной оболочки Марса, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X.

Старт должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

«Запуск NG-2 сегодня отменен из-за погодных условий, в частности из-за облачности. Мы изучаем возможности следующего пуска исходя из прогнозов погоды», — отмечается в сообщении.

Миссия ESCAPADE реализуется в рамках программы NASA SIMPLEx, которая направлена на поддержку малобюджетных планетологических миссий. С момента запуска программы в 2015 году было создано пять аппаратов: запуск трех завершился неудачно, а астероидная миссия Janus была отложена на неопределенный срок.

Зонды ESCAPADE, разработанные специалистами Калифорнийского университета в Беркли, оснащены магнетометрами, детекторами плазмы, электростатическими анализаторами и камерами. Они должны будут изучить структуру и динамику магнитосферы Марса, чтобы помочь ученым понять, как солнечный ветер влияет на атмосферу «красной» планеты.

2025 год можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь. О самых ожидаемых космических запусках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ракета Blue Origin увезла в космос Кэти Перри и невесту основателя Amazon.

