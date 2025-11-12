На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Роскосмоса» рассказал о скором запуске ракеты «Союз-5»

Баканов: ракета «Союз-5» готовится к запуску в рамках проекта РФ и Казахстана
Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

В настоящее время российские и казахстанские специалисты готовятся к первому запуску ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»), заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с газетой «Известия».

«Ждем испытаний на территории Байконура и готовимся к старту в течение нескольких недель», — рассказал Баканов.

«Союз-5» — это российский перспективный ракетоноситель среднего класса, разрабатываемый для замены ракет «Протон» и «Зенит». Он предназначен для выведения автоматических космических аппаратов на различные орбиты, а также для вывода пилотируемого корабля «Федерация» на низкие околоземные орбиты.

Ракета будет работать на экологически чистом топливе (керосин и жидкий кислород) и имеет две ступени.

Стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки будет на 40% ниже, чем у ракеты «Союз-2».

В октябре специалисты успешно провели наземные огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5».

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о статусе лунной станции России и Китая.

