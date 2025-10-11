На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роскосмос» провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты

«Роскосмос» провел успешные наземные испытания первой ступени ракеты «Союз-5»
Роскосмос

Специалисты успешно провели наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты «Союз-5», оборудованной двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Испытания проходили в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и продлились 160 секунд.

В «Роскосмосе» указали, что перспективная ракета сверхтяжелого класса будет оснащена такой же ступенью, как и та, которая была испытана. В госкорпорации отметили, что проведенные тесты открывают путь к запуску «Союза-5» с космодрома Байконур в конце текущего года. Уточняется также, что видеозапись испытаний будет опубликована в субботу.

«Союз-5» представляет собой перспективную российскую ракету-носитель среднего класса с увеличенной грузоподъемностью. Она создается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Первый запуск запланирован в конце декабря текущего года, а начало серийной эксплуатации — на 2028 год.

В конце сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что в России в течение 10 лет планируется создать и запустить порядка 300 ракет — около 20–30 ракет в год. По его словам, в планы также входит создание десятков тысяч потребительских терминалов. Глава «Роскосмоса» отметил, что в национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» входит восемь федеральных проектов, которые распланированы по годам.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Маском по освоению космоса.

