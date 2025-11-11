На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошла мощнейшая в 2025 году вспышка

ИКИ РАН: мощнейшая в 2025 году вспышка происходит на Солнце
Shutterstock

Мощнейшая в 2025 году вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Самая крупная вспышка года! Растет!» — говорится в сообщении.

По данным лаборатории, текущий балл вспышки достигает X5.1. Событие является самым крупным с октября прошлого года.

До этого ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщал, что 12 ноября на Земле ожидается третья с начала года сильнейшая магнитная буря.

6 ноября врач-невролог Анастасия Артемова рассказала, что фаза сильнейших магнитных бурь может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, связь между магнитными бурями и здоровьем людей не доказана, однако, как правило, подобные явления все-таки оказывают влияние на отдельные группы пациентов. Так, при сердечно-сосудистых заболеваниях могут наблюдаться нарушение ритма сердца и учащенное сердцебиение.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю.

