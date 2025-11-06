На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила об опасности начавшихся мощных магнитных бурь

Shutterstock

Прогнозируемая на 7 ноября основная фаза сильнейших магнитных бурь, начавшихся на Земле, может отразиться на самочувствии метеозависимых людей, в первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с RT предупредила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Артёмова.

Специалист отметила, что на сегодняшний день не доказана точная связь между магнитными бурями и здоровьем людей, однако, как правило, подобные явления все-таки оказывают влияние на отдельные группы пациентов. В частности, при сердечно-сосудистых заболеваниях могут наблюдаться такие симптомы, как нарушение ритма сердца и учащённое сердцебиение, артериальное давление может подскочить.

«У людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы может возникать усиление одышки, кашля. Некоторые пациенты с мигренью отмечают появление или усиление головной боли», — добавила Артёмова.

С ухудшением самочувствия могут столкнуться и люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, особенно если они реагируют на погодные изменения – так, у них может появиться боль в суставах.

В целом многие в такие моменты отмечают снижение работоспособности, поэтому лучше заранее принять профилактические меры. В частности, врач посоветовала поддерживать адаптивные способности организма с помощью регулярных физических нагрузок, которым рекомендуется уделять не менее 50 минут три раза в неделю. Кроме того, помочь организму можно с помощью сбалансированного питания, отказа от вредных привычек, которые ухудшают защитные функции организма.

Также одна из важных мер профилактики ухудшения состояния в период магнитных бурь – это полноценный сон, который должен длиться не менее семи-восьми часов, отметила специалист. Она призвала по возможности снизить уровень стресса, а также уделять внимание психическому здоровью – в частности, вовремя лечить депрессию и тревожность, которые сильно ухудшают качество сна.

Напомним, в ночь на 6 ноября на Земле начались сильные магнитные бури планетарного масштаба – об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным учёных, геомагнитный индекс Kp достиг уровня G2–G3, что соответствует средним и сильным бурям. Учёные пояснили, что возмущения вызваны облаками плазмы от солнечных вспышек, произошедших 2–3 дня назад. Учёные предупредили, что геомагнитные возмущения могут продлиться примерно сутки, а затем перейти в основную фазу, когда к Земле подойдут главные массы выброшенной плазмы. Это приведёт к усилению магнитной активности и потенциально более сильным бурям.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю.

