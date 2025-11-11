На Земле ожидается третья сильнейшая за год магнитная буря

ТАСС: 12 ноября на Земле ожидается третья сильнейшая за 2025 год магнитная буря

12 ноября на Земле ожидается третья с начала года сильнейшая магнитная буря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11-12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября», — говорится в сообщении лаборатории.

Ученые отметили, что между двумя вспышками ожидается интервал в несколько часов. Пик магнитной бури может достигать диапазона G3 — G4. В 2025 году бури уровня G4 наблюдались только два раза — 1 января и 1 июня.

