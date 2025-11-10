На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые зафиксировали, как солнечная вспышка уничтожила гигантский протуберанец

ИКИ РАН показал видео уничтожения гигантского протуберанца на Солнце
true
true
true
close
Shutterstock

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали уникальное явление — мощная вспышка на Солнце уничтожила гигантский протуберанец протяженностью около 300 тысяч километров. Соответствующее видео опубликована пресс-служба учреждения.

На полученных кадрах видно, как выброшенные из эпицентра вспышки магнитные волокна «обвивают и поглощают» протуберанец, после чего, стремительно вращаясь, возвращаются обратно в поверхность Солнца. Ученым удалось запечатлеть полный цикл этого динамического процесса.

В воскресенье в ИКИ РАН сообщили, что мощная вспышка происходит на Солнце, она направлена прямо на Землю.

До этого ученые сообщили, что в ночь на 8 ноября после прихода одного из облаков плазмы от вспышек на Солнце 5–6 ноября на Земле началась магнитная буря.

Ранее врач предупредила об опасности начавшихся мощных магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами