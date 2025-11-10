Ученые зафиксировали, как солнечная вспышка уничтожила гигантский протуберанец

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали уникальное явление — мощная вспышка на Солнце уничтожила гигантский протуберанец протяженностью около 300 тысяч километров. Соответствующее видео опубликована пресс-служба учреждения.

На полученных кадрах видно, как выброшенные из эпицентра вспышки магнитные волокна «обвивают и поглощают» протуберанец, после чего, стремительно вращаясь, возвращаются обратно в поверхность Солнца. Ученым удалось запечатлеть полный цикл этого динамического процесса.

В воскресенье в ИКИ РАН сообщили, что мощная вспышка происходит на Солнце, она направлена прямо на Землю.

До этого ученые сообщили, что в ночь на 8 ноября после прихода одного из облаков плазмы от вспышек на Солнце 5–6 ноября на Земле началась магнитная буря.

Ранее врач предупредила об опасности начавшихся мощных магнитных бурь.