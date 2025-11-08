На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Земле началась магнитная буря

РАН: в ночь на 8 ноября на Земле началась магнитная буря
Depositphotos

В ночь на 8 ноября после прихода одного из облаков плазмы от вспышек на Солнце 5-6 ноября на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября 2025 года», — сказано в сообщении.

По данным РАН, Землю задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых ожидалась 7 ноября.

6 ноября врач-невролог Анастасия Артемова сообщила, что магнитная буря может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями.

В целом многие в такие моменты отмечают снижение работоспособности, поэтому лучше заранее принять профилактические меры. В частности, врач посоветовала поддерживать адаптивные способности организма с помощью регулярных физических нагрузок, которым рекомендуется уделять не менее 50 минут три раза в неделю. Кроме того, помочь организму можно с помощью сбалансированного питания, отказа от вредных привычек, которые ухудшают защитные функции организма.

Ранее астроном Железнов заявил, что выброс протуберанцев на Солнце не опасен для Земли.

