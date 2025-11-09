На Солнце произошла вспышка высшего класса мощности

РАН: вспышка класса X произошла на Солнце, она направлена прямо на Землю

Мощная вспышка происходит на Солнце, она направлена прямо на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля», — сообщили ученые.

По словам специалистов, окончательный балл достиг класса X1.79 (высший уровень. — прим. ред.).

До этого ученые сообщили, что в ночь на 8 ноября после прихода одного из облаков плазмы от вспышек на Солнце 5–6 ноября на Земле началась магнитная буря.

6 ноября врач-невролог Анастасия Артемова сообщила, что магнитная буря может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями.

В целом многие в такие моменты отмечают снижение работоспособности, поэтому лучше заранее принять профилактические меры. В частности, врач посоветовала поддерживать адаптивные способности организма с помощью регулярных физических нагрузок, которым рекомендуется уделять не менее 50 минут три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что небо над Москвой озарит полярное сияние.