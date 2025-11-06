Небо над Москвой озарит полярное сияние

В связи с магнитными бурями, происходящими на Земле, у жителей Московской области 6–7 ноября может появиться возможность увидеть полярное сияние. Об этом АГН «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев.

«Потенциально сегодня и завтра могут быть одни из лучших шансов в году. Так что имеет смысл морально подготовиться. А как будет по факту, надо смотреть ближе к ночному времени. Плюс, конечно, свое негативное слово может сказать погода», – отметил Богачев.

30 октября стало известно, что на Земле началась четвертая за октябрь магнитная буря. Ученые сообщили о значительном усилении зоны полярных сияний. По их данным, эта зона опустилась до широт Москвы.

29 октября доктор физико-математических наук Сергей Богачев заявил, что на Землю обрушится магнитная буря в течение суток. Он отметил, что в течение дня геомагнитные возмущения могут оставаться на низком уровне. Ученый объяснил это воздействием плазмы, выходящей из корональной дыры на Солнце.

Ранее москвичам посоветовали посмотреть на небо через видоискатели телефонов.