Ученые предупредили о самой сильной геомагнитной буре года

РАН: Земля вошла в поток плазмы от корональной дыры на Солнце
Shutterstock

Земля вошла в поток плазмы от корональной дыры на Солнце, также ожидается приход двух облаков, выброшенных в результате сильных вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По словам ученых, нам предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года за последние несколько лет.

Исследователи рассказали, что в течение предстоящих суток Земля должна войти в зону действия крупной корональной дыры, а также выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших вспышек на Солнце.

Ученые напомнили, что накануне начались магнитные бури, а сегодня воздействие дыры «перевело наблюдаемые параметры солнечного ветра в совсем экстремальные диапазоны».

До этого глава центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что Землю 7 ноября ожидает новая сильная магнитная буря.

6 ноября врач-невролог Анастасия Артемова сообщила, что прогнозируемая на 7 ноября основная фаза сильнейших магнитных бурь, начавшихся на Земле, может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что небо над Москвой озарит полярное сияние.

