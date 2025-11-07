На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда закончится магнитная буря уровня G3 на Земле

Глава центра космической погоды РАН Абунина: 7 ноября будет новая магнитная буря
true
true
true
close
Depositphotos

Глава центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что Землю 7 ноября ожидает новая сильная магнитная буря. Ее слова приводит kp.ru.

Степень возмущенности магнитного поля (мощность) Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль». В настоящее время на планете продолжается магнитная буря уровня G3, которая, по словам ученой, закончится только днем 7 ноября.

«Сейчас действительно началась большая магнитная буря, и завтра будет еще. Наверное, чуть более мощная, потому что вчера на Солнце случились корональные выбросы массы», — рассказала она.

По словам Абуниной, облака выброшенной светилом солнечной плазмы дойдут до Земли во второй половине дня 7 ноября, что приведет к повышению уровня магнитной активности.

До этого ТАСС писал, что магнитная буря на Земле на время утихла.

Ранее астроном Железнов заявил, что выброс протуберанцев на Солнце не опасен для Земли.

