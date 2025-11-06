На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли
NASA

На Солнце зафиксирован второй за сутки крупный выброс плазмы в сторону Земли. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Скорость выброса плазмы составила около тысячи километров в секунду. Вспышечное событие имеет балл M8.65. Максимум был зарегистрирован в 1:07 мск.

Ученые отметили, что второе облако является еще более крупным и быстрым, чем первое. До Земли оно дойдет 7 ноября сразу вслед за первым облаком, которое догонит и частично поглотит. Предполагается, что в пятницу уровень магнитной бури может достичь высшего балла G5.

4 ноября сообщалось, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности — M3.5. По данным специалистов, она продолжалась около 25 минут.

Накануне на Солнце зарегистрировали вспышку классом М3.2.

Ранее была раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли.

