На Солнце зарегистрировали очередную мощную вспышку

ИПГ: на Солнце зарегистрирована третья за день вспышка класса М
true
true
true
close
NASA/SDO

На Солнце 3 ноября в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка средней мощности класса М3.2 — уже третья за сутки. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

«3 ноября в 15.47 МСК в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.2 (N22E85) продолжительностью 15 минут», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что 3 ноября за час на Солнце было зафиксировано в рентгеновском диапазоне две вспышки класса М — M5.0 и M1.6.

Первая вспышка была зафиксирована в 12.25 мск и длилась 61 минуту. 3 ноября в 13:11 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вторая вспышка M5.0 длительностью 60 минут.

До этого ученые предупреждали о росте числа вспышек на Солнце. Они отметили, что после двухнедельного перерыва вспышечная активность на Солнце продолжит расти 3 ноября.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов. М — четвертый из пяти классов солнечной активности. Выше располагается только уровень X.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые способны нарушить работу радиотехники и спутников, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

Ранее была раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли.

